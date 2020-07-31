Сын российского миллионера получит место в парламенте Британии

Евгений Лебедев станет пэром и членом Палаты лордов Великобритании Фото: Анна Майорова © URA.RU

Британский премьер Великобритании Борис Джонсон сделал сына российского бизнесмена Александра Лебедева (экс-участника списка Forbes) лордом. По рекомендации политика Евгений Лебедев получит высший дворянский титул и место в верхней палате парламента Объединенного Королевства.

«Британский премьер-министр Борис Джонсон сделал сына русского миллионера Александра Лебедева пожизненным пэром и членом Палаты лордов», — сообщает « Царьград» . Лебедев-младший, как отмечается, был включен в список кандидатов на пэрство по рекомендации премьера. перечень уже одобрила королева Елизавета II, после чего документ был опубликован.

Всего в списке оказались 36 человек, среди которых — брат самого Джонсона, муж бывшего премьера Терезы Мэй, автор биографии Маргарет Течер и другие. Евгений Лебедев, напомним, возглавляет компанию Lebedev Holdings, которая занимается выпуском газет Evening Standard и The Independent.

До 2015 года, по данным Forbes, Лебедев-старший входил в список богатейших людей России. Evening Standard и The Independent он приобрел в 2009 и 2010 годах. За них он заплатил 8,3 млн фунтов стерлингов и символический 1 фунт соответственно. Обе газеты, как отмечает журнал, были убыточными.

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