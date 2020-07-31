Малышева рассказала, кому нельзя носить маски

По мнению Елены Малышевой, дети не представляют никакой угрозы для взрослых Фото: CC BY 4.0, Alexey Druzhinin, Government.ru

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Из-за несовершенной системы дыхания детям опасно носить маски. Об этом в своем Instagram написала телеведущая и врач Елена Малышева.

«В Соединенных Штатах Америки зафиксировано два случая гибели детей, которые находились в масках. У детей несовершенная система дыхания», — написала Малышева, оценивая вышедшее в Казахстане постановление надевать маски на новорожденных детей. По мнению Малышевой, дети не представляют никакой угрозы для взрослых. Она отметила, что с ними не нужна даже социальная дистанция.

Ранее теледоктор заявила о том, что «вирус -это чудо чудесное», которое вовсе не несет угрозу для детей. По ее словам, они болеют COVID-19 очень редко и практически не умирают от осложнений. Позже в Минздраве РФ уточнили, что вирус опасен для детей точно так же, как и для взрослых.

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