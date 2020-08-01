Суд США отменил смертный приговор террористу Царнаеву

Приговор террористу отменили из-за ошибок предыдущих судей Фото: depositphotos.com

В США апелляционный суд отменил смертный приговор террористу Джохару Царнаеву, который подорвал сотни людей на Бостонском марафоне. Судьи посчитали, что коллеги из Бостона допустили целый ряд ошибок.

«Дело передано в окружной суд для проведения нового процесса на стадии вынесения приговора», — говорится в решении апелляционного суда. Новый вердикт гласит, что первую ошибку допустили с присяжными, сообщает «Ридус». Суд счел, что найти беспристрастных людей в Бостоне было невозможно. Из-за этого смертный приговор Царнаеву придется отменить. Какой была вторая ошибка, суд не уточнил. Для ее исправления придется пересмотреть обвинение против террориста по трем пунктам, считают американские судьи.

Отмену приговора можно обжаловать в расширенной коллегии апелляционного суда. Джохара Царнаева приговорили к смертной казни в июне 2015 года.

Теракт на Бостонском марафоне произошел в апреле 2013 года. Царнаев спланировал и организовал его вместе со своим братом Тамерланом. Братья взорвали зрителей в финишной зоне марафона. Погибли трое, еще 264 человека ранило шрапнелью.

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