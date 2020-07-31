31 июля 2020
30 июля 2020
29 июля 2020

Глава Сургута стал больше зарабатывать

© Служба новостей «URA.RU»
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Собрание координационного совета по спорту в связи со скандалом спортивной общественности города и управлением физической культуры и спорта Сургут, шувалов вадим
Глава Сургута Вадим Шувалов смог увеличить свой доход за 2019 год Фото: Алексей Андронов © URA.RU
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Декларационная кампания

Глава Сургута Вадим Шувалов увеличил свой заработок и по итогам 2019 года заработал почти 13 миллионов рублей. Сведения о его доходах опубликованы на сайте городской администрации.

«12 926 741,34 рублей», — указано в качестве декларированного годового дохода. В 2018 году он заработал почти на два миллиона рублей меньше. Кроме того, в его собственности находится квартира в 128 квадратных метров и земельный участок в 996 квадратов. А вот еще одной квартиры, которую мэр Сургута декларировал годом ранее, в новой справке о доходах не значится.

Шувалов уже второй год является владельцем автомобиля Lexus GX460. В пользовании у главы крупнейшего города ХМАО есть сразу три гаража — их площадь составляет от 18 до 30 квадратных метров.

Ранее URA.RU сообщало, что доход мэра Сургута складывается из нескольких источников. Помимо зарплаты, туда входит прибыль от денежных вкладов в банках, негосударственные пенсии, выплаты за звание ветеран труда и профсоюзные перечисления.

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Политика Общество

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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