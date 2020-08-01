Жириновский призвал Лукашенко сняться с выборов

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Встреча кандидата в президенты России Владимира Жириновского со студентами УрФУ. Екатеринбург , портрет, жириновский владимир, жест рукой
По мнению Владимира Жириновского, власть — это наркотик для Александра Лукашенко Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Ухудшение отношений России и Белоруссии

Депутат Госдумы Владимир Жириновский заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко должен снять свою кандидатуру с президентских выборов 9 августа.

«Лукашенко не может оторваться [от власти]. Александр Григорьевич, оторвитесь вы. И проведите красивые выборы, сняв свою кандидатуру с выборов», — цитирует РИА «Новости» Жириновского. По его словам, власть — это наркотик для Лукашенко.

Лидер ЛДПР намекнул также на вхождение республики в состав России. Он отметил, что Белоруссии стоит вернуться «к родным берегам» по примеру Крыма.

Выборы в Белоруссии состоятся 9 августа, передает РТ. Лукашенко баллотируется на шестой срок. Ранее сообщалось, что оппозиционер Светлана Тихановская организовала митинг-концерт в Минске, который собрал по разным подсчетам от 25 до 63 тысяч человек. Светлана Тихановская решила участвовать в выборах президента Белоруссии, поскольку этого не смог сделать ее супруг, блогер Сергей Тихановский — он был задержан при сборе подписей и сейчас находится в СИЗО.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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