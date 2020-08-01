01 августа 2020

Дочь Сергея Бодрова вышла замуж за актера. Супруг мечтает взять ее фамилию. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Екатеринбург, свадьба, кольца, женитьба, бракосочетание
На церемонию были приглашены только самые близкие пары Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Дочь Сергея Бодрова — младшего Ольга вышла замуж. Фотографии с торжества она опубликовала в своем Facebook.

Супругом Ольги Бодровой стал 30-летний актер Театра им. Вл. Маяковского и «Самого Доброго театра» Сергей Быстров. Главных ролей у него нет, однако Быстров хочет реализоваться в профессии. Возможно, брак с девушкой из известной семьи поможет ему реализоваться. По некоторым данным, муж очень хочет взять фамилию жены и стать Сергеем Бодровым.

«Он надеется оставить свой след в искусстве. Возможно, брак с девушкой из известной семьи поможет ему реализоваться», — пишет «Экспресс-газета». Отмечается, что на церемонию были приглашены только самые близкие пары: мать невесты, родители жениха и друзья влюбленных.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Знаменитости Общество

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...