Дочь Сергея Бодрова — младшего Ольга вышла замуж. Фотографии с торжества она опубликовала в своем Facebook.
Супругом Ольги Бодровой стал 30-летний актер Театра им. Вл. Маяковского и «Самого Доброго театра» Сергей Быстров. Главных ролей у него нет, однако Быстров хочет реализоваться в профессии. Возможно, брак с девушкой из известной семьи поможет ему реализоваться. По некоторым данным, муж очень хочет взять фамилию жены и стать Сергеем Бодровым.
«Он надеется оставить свой след в искусстве. Возможно, брак с девушкой из известной семьи поможет ему реализоваться», — пишет «Экспресс-газета». Отмечается, что на церемонию были приглашены только самые близкие пары: мать невесты, родители жениха и друзья влюбленных.
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