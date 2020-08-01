Магнитогорск (Челябинская область) возглавил список городов, в которых лучше всего приобретать жилье с последующей сдачей в аренду. Рейтинг составил портал «Мир квартир», оценив стоимость жилья и условия аренды в 70 крупнейших городах страны с населением свыше 300 тысяч человек.
По данным исследователей. в Магнитогорске стоимость квартиры оценивается в 1, 66 млн рублей, а ежемесячная аренда составляет 14 515 рублей в месяц. Аналитики посчитали, что купленная квартира «возвращает» по 10,5% от стоимости ежегодно, а ее приобретение окупится всего за 9,5 лет. Из уральских городов в рейтинг «выгодных» покупок недвижимости попал также Нижний Тагил, где аренда будет каждый год приносить 8,6% от стоимости квартиры и окупиться она за 11,6 лет, пишет «Российская газета». Выгодно также вкладываться в жилье в Астрахани (доходность равняется 9,8%, окупаемость — 10,2 года), Череповце (9,1% и 11 лет), и Грозном (7,9% и 12,7 года).
Невыгодные покупки, по оценкам специалистов, в Москве (4,2% годовых, окупаемость 23,9 года), Сочи (4,3% и 23 года), Санкт-Петербурге (4,5% и 22,2 года). Гендиректор портала Павел Луценко советует при покупке квартиры для заработка на аренде обращать внимание на близость жилья к центру города, станциям метро и другим транспортным путям. В самой квартире лучше сделать простой., но современный ремонт, оснастить ее хорошей мебелью и тезхникой и тогда жилье не будет долго в простое, а арендаторы быстрее согласятся на ваши условия.
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