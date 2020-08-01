Черногория отказывается принимать российских туристов

Черногория не готова принимать туристов из России. Об этом заявил Национальный координационный совет по инфекционным заболеваниям (NKT) при правительстве страны.
«Въезд в Черногорию в связи с ограничениями из-за COVID-19 в настоящее время запрещен двум крупнейшим категориям туристов — гражданам РФ и Сербии, потери туротрасли в июле оцениваются в более чем 90%», — пишет РИА «Новости». В свою очередь в МИД Черногории заявили, что этим вопросом занимается NKT.
С 1 августа РФ возобновила авиасообщение с Турцией, Великобританией и Танзанией. Также была открыта граница с Абхазией. В ближайшее время Россия может открыть перелеты с Объединенными Арабскими Эмиратами и Тунисом. Таким мнением с URA.RU поделился вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Ранее Швейцария уточнила условия для въезда россиян в страну. Посещать страну смогут только граждане, имеющие вид на жительство.
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