Швейцария уточнила условия для въезда россиян в страну

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Аэропорт. Курган, аэропорт, защитная маска, авиакасса
В Швейцарию пустят только тех, кто имеет вид на жительство в стране Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Въехать в Швейцарию могут только те россияне, которые имеют вид на жительство в стране. В посольстве страны в Москве уточнили, что туристов в страну пока не пустят.

«Пока Швейцарию смогут посещать только граждане, имеющие вид на жительство. Въезд для туристов из России пока закрыт», — заявил ТАСС представитель дипмиссии Швейцарии. В дипломатическом ведомстве уточнили, что поскольку Россия входит в группу стран с высоким риском заражения коронавирусом, поэтому прохождение десятидневного карантина по месту жительства после прилета обязательно.

Ранее стало известно, что авиасообщение между Россией и Швейцарией возобновится с 15 августа. Рейсы Москва—Женева будут совершаться раз в неделю.

С 1 августа РФ возобновила авиасообщение с Турцией, Великобританией и Танзанией. Также была открыта граница с Абхазией. В ближайшее время Россия может открыть перелеты с Объединенными Арабскими Эмиратами и Тунисом. Таким мнением с URA.RU поделился вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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