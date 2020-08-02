Озвучена главная ошибка при борьбе с коронавирусом

Носить маски обязаны все, считает Сергей Бойцов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Отказ от ношения защитных масок — главная ошибка людей во время борьбы с пандемией коронавируса. Об этом заявил главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов.

«Одна из главных ошибок, которую совершают сейчас люди — отказ от ношения защитных масок при контактах», — рассказал Бойцов в беседе с «Комсомольской правдой». По его словам, инфекцию можно остановить только когда зараженные, не знающие о заболевании и здоровые люди будут использовать средства индивидуальной защиты. Кардиолог отметил, что люди с выраженной степенью сердечной недостаточности могут испытывать трудности с дыханием в маске, а все остальные лишь ищут повод для оправдания ее не носить.

Директор Института иммунологии Бернского университета Беда Штадлер заявил, что в борьбе с коронавирусом по всему миру был допущен ряд ошибок. Он сообщил, что бессимптомных носителей не существует. « У этих людей есть иммунитет, и заразить других они не могут», — сказал специалист.

Лучше всего от коронавируса защищает трехслойная хирургическая маска, передает агентство Nation News. По данным исследований группы ученых из Университета Нового Южного Уэльса в Австралии, она лучше всего сдерживала эти частицы, в сравнении с однослойной и двухслойной.

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