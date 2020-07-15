Иммунолог усомнился в наличии бессимптомного коронавируса

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Ранее сообщалось, что 45% россиян ждут наступления второй волны коронавируса . При этом количество людей, испытывающих тревогу из-за заболевания, постоянно снижается, передает телеканал 360 .

Сейчас, по словам ученого, вирус исчез. А когда он вернется — это будет не вторая волна, а сезонная вспышка. Людям, которые носят маски, профессор советует носить шлем, так как риск того, что им что-то свалится на голову, выше, чем риск заразиться COVID-19.

Отрицание учеными сезонности коронавируса привело к неправильной стратегии борьбы с инфекцией, считает профессор. Штадлер также уверен, что бессимптомных носителей COVID-19 нет — у этих людей изначально был иммунитет к инфекции, а тесты не показывают, жив ли вирус в организме или же от него остались лишь мертвые частички.

Обнаруженный в конце 2019 года вирус не полностью новый, он схож с другими коронавирусами, считает ученый. Он отметил, что многие ветеринары годами прививали от этой инфекции животных. Заявления, что от COVID-19 не существует иммунитета, Штадлер назвал спекуляциями.

«По мнению Штадлера, коронавирус — это сезонное заболевание, а бессимптомных носителей не существует: у этих людей есть иммунитет и заразить других они не могут», — пишет РБК со ссылкой на портал Американской академии медицины за продление жизни.

Коронавирус является обычным сезонным заболеванием, а бессимптомных носителей не существует. В борьбе с инфекцией по всему миру был допущен ряд ошибок. С таким заявлением выступил микробиолог, профессор, бывший директор Института иммунологии Бернского университета Беда Штадлер.

Маски можно не носить, так как коронавирус временно исчез, считает Беда Штадлер Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

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