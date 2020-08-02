Собчак раскрыла, как избежать второй волны коронавируса осенью

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Бизнес-форум
Телеведущая призвала всех не отказываться от средств индивидуальной защиты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Единственным способом обезопасить граждан России от наступления второй волны коронавируса остаются средства индивидуальной защиты. Об этом заявила журналистка Ксения Собчак.

«Чтобы в сентябре не было второй волны (а опыт Европы показывает, что все к этому идет) нужно ходить в масках! Вторая волна-в ваших и наших руках, точнее-ртах», — написала Собчак на своей странице в Instagram. Телеведущая также заявила, что данные меры остаются единственным способом обезопасить других людей.

Ранее кардиолог Минздрава Сергей Бойцов назвал отказ от масок главной ошибкой в борьбе с коронавирусом. По его словам, инфекцию возможно остановить только когда все люди будут придерживаться правил.

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Коронавирус никуда не ушел,но все почему-то об этом забыли. Кто-то остроумно пошутил : Он(коронавирус) как карьера Валерия Леонтьева, вроде еще не закончилась,но всем уже пофиг. И это неправильно!!!! Чтобы в сентябре не было второи? волны(а опыт Европы показывает что все к этому идет) нужно ходить в масках! Это единственныи? способ обезопасить дпугих людеи?,ведь вы можете даже не знать что являетесь переносчиком!!! Пожалуи?ста,берегите себя! Вторая волна-в ваших и наших руках))) точнее-ртах))) ??????

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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