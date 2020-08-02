Собчак раскрыла, как избежать второй волны коронавируса осенью

Телеведущая призвала всех не отказываться от средств индивидуальной защиты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Единственным способом обезопасить граждан России от наступления второй волны коронавируса остаются средства индивидуальной защиты. Об этом заявила журналистка Ксения Собчак.

«Чтобы в сентябре не было второй волны (а опыт Европы показывает, что все к этому идет) нужно ходить в масках! Вторая волна-в ваших и наших руках, точнее-ртах», — написала Собчак на своей странице в Instagram. Телеведущая также заявила, что данные меры остаются единственным способом обезопасить других людей.

Ранее кардиолог Минздрава Сергей Бойцов назвал отказ от масок главной ошибкой в борьбе с коронавирусом. По его словам, инфекцию возможно остановить только когда все люди будут придерживаться правил.

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