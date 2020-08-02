Испытания вакцины могут затянуться на 4-5 месяцев Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Производство вакцины от коронавируса в ноябре маловероятно, считает заведующий лаборатории НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова РАМН, иммунолог Михаил Костинов. В разговоре с URA.RU он заявил, что на завершение исследований препарата может уйти еще около пяти месяцев.

«В ближайшие недели могут перейти ко второй или третьей фазе испытаний вакцины, исследования в рамках одной фазы продлятся еще полтора-два месяца. Если будут проводиться все фазы испытаний, то на это может уйти 4-5 месяцев, плюс потребуется время на создание технологии производства вакцины в масштабе всей страны, это уже не масштаб лаборатории. Если сейчас первая фаза, как можно выпускать [вакцину] в ноябре? Если каждая фаза длится минимум 1-1,5 месяца. А третья фаза может затянуться на три месяца, так как масштабы исследований уже совсем другие. Кто-то говорит, что вакцину выпустят в августе, кто-то в октябре, кто-то в ноябре, но это маловероятно», — отметил Костинов.

Иммунолог подчеркнул, что от производства вакцины в лаборатории до массового распространения нужно провести много исследований. Это необходимо для того, чтобы доказать эффективность, иммуногенность (способность вызывать реакцию организма — прим. ред.) и безопасность препарата. На данный момент завершена первая фаза тестирования вакцины на здоровых людях от 18 до 60 лет. Для того чтобы перейти ко второй и третьей фазе испытаний (при благоприятных обстоятельствах вторая стадия может быть пропущена), необходимо подготовить отчет о результатах исследования, уточнил эксперт.

Только после того как эксперты дают разрешение на проведение второй фазы или третьей фазы испытаний, тестирование возобновится. Вторая фаза, по словам ученого, предполагает испытание вакцины на 300-500 добровольцах, а третья — на пяти-десяти тысячах людей. Группа испытуемых на этих этапах уже включает людей старшего поколения, людей с хроническими заболеваниями и подростков. И тогда тестирование проводится уже по всей стране амбулаторно, объяснил Костинов.

Даже для того чтобы перейти к испытанию вакцины на людях из группы риска, необходимо получить точные данные, нет ли у нее побочных эффектов, рассказал URA.RU сотрудник Института экспериментальной клинической медицины СО РАН и бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций «Вектора» Александр Чепурнов. «Но сейчас в условиях крайнего напряжения, когда надо защитить хотя бы более здоровую часть населения для того, чтобы они могли выполнять медицинские и правоохранительные функции, можно будет использовать более жесткую вакцину», — добавил собеседник агентства.

Ранее гендиректор государственного научного центра «Вектор» Ринат Максютов заявил, что производство вакцины от коронавируса начнется в ноябре, пишет деловая газета «ВЗГЛЯД». Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко также сообщал, что массовое производство первой вакцины, разработанной в научном центре имени Гамалеи, может стартовать уже в октябре.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.