На отдыхе рекомендуют соблюдать правила эпидемиологической безопасности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Людям с хроническими заболеваниями и гражданам пожилого возраста стоит воздержаться от путешествий. Об этом россиян предупредил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов.

«Гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет, гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, людям с избыточным весом, лицам старшего возраста следует воздержаться от путешествий», — цитирует Чуланова ТАСС. По его словам, поездки для них могут быть сопряжены с риском осложнений и тяжелого течения заболевания.

Эксперт обратил внимание на то, что в некоторых регионах по-прежнему неблагоприятная эпидемиологическая ситуация. Он советует избегать мест массового скопления людей, где сохраняется опасность распространения коронавируса. Однако полностью отказываться от отдыха не нужно, как утверждает Чуланов, можно выбрать вид активности, который не предполагает посещения таких мест. В частности, прогулки, походы, отдых в парковой зоне.

Врач-эпидемиолог Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Тимур Пестерев советует в туристических поездках соблюдать правила эпидемиологической безопасности. Он рекомендует носить маску, перчатки, соблюдать все меры предосторожности при нахождении в транспорте, в ресторанах, в общественных местах и месте жительства. А перед поездкой, по его словам, стоит сдать тест на коронавирус.

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