Десантники остались недовольны решением отменить массовые мероприятия Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В центральном парке культуры и отдыха имени Максима Горького произошла массовая драка между сотрудниками Росгвардии и отмечавшими свой профессиональный праздник представителями Воздушно-десантных войск. Сообщается о нескольких пострадавших.

«В Парке Горького произошла массовая драка между бывшими десантниками и сотрудниками Росгвардии», — пишет издание «Подъем». Известно, что в настоящее время в парке работают сотрудники ОМОНа.

В Союзе десантников России заявили, что причиной стал запрет Роспотребнадзора на проведение массовых мероприятий, сообщает радиостанция «Говорит Москва». По словам председателя организации Валерия Юрьева, командование ВДВ изначально хотело организованно провести праздничные мероприятия, а затем пошло на поводу у Роспотребнадзора и отменило их. Это решение и привело к стычке.

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