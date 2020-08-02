Все туристы по возвращении должны пройти обязательный тест на коронавирус Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Роспотребнадзор с 15 июля отменил обязательную двухнедельную изоляцию для туристов, прибывающих из других стран. Однако, ряд регионов сохранил ограничительные меры, принятые во время эпидемии коронавируса. Поэтому многим туристам, вернувшимся в Россию из Турции, придется отправиться на самоизоляцию.

Несмотря на указ Роспотребнадзора, российские регионы к снятию ограничительных мер подходят постепенно, исходя из эпидемиологической ситуации. В настоящее время обязательный 14-дневный карантин остался в Свердловской, Оренбургской, Пензенской, Магаданской, Ивановской, Нижегородской, Омской, Брянской, Амурской, Архангельской и Смоленской областях, а также в Ямало-Ненецком автономном округе, Крыму, на Камчатке, в Ставропольском и Хабаровском краях, в Башкортостане, Мордовии и Карелии.

С 1 августа постановлением премьер-министра РФ Михаила Мишустина возобновлено авиасообщение с Турцией, Швейцарией, Великобританией и Танзанией. На очереди могут оказаться ОАЭ, Мальдивы, Южная Корея, а также Хорватия и Мальта.

Вместо карантинных мер всем возвращающимся в России нужно будет зарегистрироваться на рейс через портал Госуслуг и заполнить две анкеты — перед вылетом и на борту самолета. Кроме того, по прибытии в Россию, все туристы обязаны будут пройти тест на коронавирус. Для иностранцев правила сложнее — многие российские авиакомпании заявили о невозможности попадания на рейс без заранее пройденного теста, сообщает «АиФ».

Правила индивидуальны для каждого региона и перед путешествием куда-либо стоит ознакомиться с введенными территориальными ограничениями. Данная информация публикуется на порталах органов региональной власти.

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