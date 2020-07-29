Две страны Европы готовы принять российских туристов

О готовности открыть свои границы для российских туристов в августе заявили две европейских страны — Хорватия и Мальта. Об этом сообщает «Вестник АТОР (Ассоциации туроператоров России — прим. ред.)» со ссылкой на собственные источники в ассоциации.
«Из европейских стран готовы принимать россиян только Хорватия и Мальта», — говорится в сообщении. При этом, в качестве причин, по которым европейские страны не торопятся открывать границы для граждан РФ, по-прежнему называется высокая заболеваемость коронавирусом.
По данным издания, соседние с Россией Финляндия и Эстония пополнят этот список европейских стран не раньше, чем в конце августа. Визовые центры этих государств по-прежнему не принимают документы на туристические визы.
Ранее в АТОР не исключили открытия границ с ОАЭ, Мальдивами и Южной Кореей. Помимо этого, в субботу возобновится авиасообщение с Турцией, Великобританией и Танзанией.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.