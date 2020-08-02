Минтруд РФ собирается в четыре раза сократить число безработных

Безработных будут переобучать и отправлять на общественные работы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

К концу 2021 года Минтруд планирует вернуться к докризисному уровню безработицы. За полтора года число безработных, зарегистрированных на бирже труда, должно сократиться в четыре раза: с трех до 0,7 млн человек.

В министерстве «Известиям» сообщили, что сокращать число безработных планируют за счет мониторинга рынка труда, переобучения новым специальностям тех, кто уже потерял работу или находится под угрозой увольнения. В следующем году ведомство планирует создать онлайн-витрины стажировок и практик для учащихся и выпускников.

В Минтруда отметили, что в регионах создают временные рабочие места. Только в июле правительство выделило для 79 субъектов более четырех млрд рублей. Этими деньгами в регионах могут компенсировать расходы на частичную оплату труда людей, направляемых на временные и общественные работы. По оценке ведомства, денег хватит для создания 80 тысяч рабочих мест.

Впрочем, планы министерства подверг критике проректор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. Он считает, что потребуется порядка трех млн новых рабочих мест, а это возможно за счет системных мер по развитию экономики. «Большинство потерявших работу трудились в сфере услуг, в том числе туризме, общепите, а они вряд ли так скоро восстановятся», — спрогнозировал специалист

В Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) предложили увеличить размер пособия по безработице до прожиточного минимума в регионе. При этом максимальная выплата, согласно инициативе, должна достигать средней зарплаты, напоминает «Национальная служба новостей». Кроме того, директор Координационного центра ОНФ по восстановлению экономики Илья Семин обратился в Минтруд с инициативой платить работодателям деньги за трудоустройство выпускников.