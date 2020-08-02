Введен запрет анонимно пополнять проездные и электронные кошельки

В России вступил в силу закон о регулировании электронных кошельков. Согласно нововведениям в законодательстве, физлица не смогут пополнять электронные кошельки без предварительной идентификации личности.
«Физическое лицо, в отношении которого не проводилась идентификация, может предоставлять денежные средства оператору электронных денежных средств только с использованием банковского счета», — пишет ТАСС. Эти поправки коснутся также транспортных карт в ряде регионов. Так, в Липецкой и Ивановской областях и Великом Новгороде транспортные карты больше нельзя самостоятельно пополнить наличными деньгами. Пассажирам предлагают пополнить транспортную карту в отделениях банков, через банковский терминал или по платежной ссылке.
Отмечается, что мобильные операторы будут принимать наличные для пополнения кошельков только при условии предоставления паспорта. Новый закон направлен на борьбу с отмыванием нелегальных доходов и финансированием терроризма.
Ранее в Ассоциации банков «Россия» (АБР) попросили Центробанк на полгода отложить вступление в силу закона, который запрещает пополнять наличными неперсонифицированные электронные кошельки. В регуляторе перенос сроков не поддержали.
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