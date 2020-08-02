Глава Тобольского района Леонид Митрюшкин предложил кресло начальника отдела старому знакомому Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Выбранный в мае со скандалом на должность главы Тобольского района (Тюменская область) Леонид Митрюшкин предложил кресло начальника отдела ЖКХ, строительства и архитектуры своему старому знакомому Евгению Шанаурову. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. Ранее Шанауров руководил фирмой «СК Перспектива», которую в последствии обвинили в неуплате налогов на сумму свыше 10 млн рублей.

«Начальником отдела ЖКХ, строительства и архитектуры Тобольского района вместо Виталия Жукова станет Евгений Шанауров, старый знакомый Леонида Митрюшкина», — пояснил агентству собеседник на условиях анонимности.

В пресс-службе администрации Тобольского района агентству пояснили, что действующий начальник отдела ЖКХ, строительства и архитектуры ведомства Виталий Жуков написал заявление об увольнении. «Действительно, начальник отдела ЖКХ, строительства и архитектуры написал заявление об уходе. Эта должность будет вакантна», — рассказала URA.RU пресс-секретарь главы Тобольского района Ольга Коротких. Дозвониться на номер телефона Шанаурова, указанный в открытых источниках, агентству не удалось.

До октября 2012 года Евгений Шанауров был директором и учредителем тобольской ООО «СК Перспектива». Спустя несколько лет после того, как компания перешла новому владельцу, которым стал Олег Ракетский, к ней появились вопросы у следственного комитета. Организацию обвинили в сокрытии налогов на общую сумму более 10 млн рублей.

Ранее агентство писало о том, что новый глава Тобольского района Леонид Митрюшкин начал формировать команду из своих людей. По информации инсайдера агентства, он взяла на должность первого заместителя уватского чиновника Максима Александрова. Также должность заместителя получил замеченный в судебных разбирательствах с ялуторовской администрацией Иван Марьин.