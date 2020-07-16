В администрации скандального тюменского района новые назначения

В Тобольском районе почти полностью сменилось руководство местной администрации Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Выбранный в мае со скандалом на должность главы Тобольского района (Тюменская область) Леонид Митрюшкин начал формировать команду из «своих» людей. На должность первого заместителя назначен уватский чиновник Максим Александров. Также должность заместителя получил засветившийся в судебных разбирательствах с ялуторовской администрацией Иван Марьин. Об этом URA.RU сообщил собственный инсайдер.

«Ранее работавший в Увате Максим Александров в должности первого заместителя главы Тобольского района будет курировать сферу ЖКХ и строительства. Заместитель руководителя Иван Марьин приехал из Тюмени, в его зоне ответственности находятся вопросы земельных и имущественных отношений администрации», — сообщила агентству пресс-секретарь главы Тобольского района Ольга Коротких. Как сообщают собственные источники URA.RU в региональном правительстве, ранее оба чиновника работали с Митрюшкиным в администрации Тобольска. «Оба прекрасно ладили с Митрюшкиным. Ставка первого заместителя главы была изначально упразднена, однако ее утвердили заново сразу перед назначением Александрова», — отмечают инсайдеры.

Новый замглавы Тобольского района Иван Марьин год назад засветился в громком скандале в администрации Ярковского района, где занимал пост первого заместителя руководителя. В январе 2019 года он был уволен с должности в тот момент, когда находился в отпуске. Марьин подал в суд и был восстановлен на работе, получив компенсацию в размере почти 101 тыс. рублей.

Согласно данным обновленной структуры администрации Тобольского муниципального района, в ближайшее время будет назначен еще один заместитель главы — по экономическим вопросам. «На эту должность планируют поставить Ольгу Ракетскую, покинувшую администрацию Тобольска сразу же после ухода с поста бывшего градоначальника Владимира Мазура. Она успела поработать в Свердловской области, потом в Курганской на должности главы департамента экономики Курганского правительства. Однако в итоге после скандального ухода возвращается в родной город», — отмечают инсайдеры.

Ранее URA.RU сообщало, что в июне в Тобольском районе с должности замглавы ушел Алексей Лужков, которого называли приближенным к бывшему руководителю района Юрию Батту, в отношении которого возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».