Жаркая погода перешла в центральную часть России Фото: Анна Майорова © URA.RU

До конца лета в уральских регионах больше не будет аномально жаркой погоды. Температура воздуха будет около нормы и не поднимется выше 30 градусов, рассказала URA.RU климатолог Екатерина Пестрякова.

«Гидрометцентр обещает температурные качели: то тепло, то холодно. Но такого кошмара уже не будет. Будет более-менее комфортно», — сделала прогноз Пестрякова. По ее словам, максимальное количество осадков обычно проходит в июле. Но это лето было особенным, поэтому дожди на Урале ожидаются в конце июля и начале августа.

Также климатолог объяснила прохладную погоду на Урале, хотя синоптики обещают, что конец июля будет самым жарким в году. По словам Пестряковой, аномальная температура, которая была последние недели, перешла с Урала в центральную часть России. А, например, в Челябинской области начались ливни. Но к августу во всех регионах температура придет в климатическую норму, резюмирует собеседница.

Ранее синоптики обещали в августе жару и ливни в уральских регионах. Врачи предупреждают, что жаркая погода опасна для сна.