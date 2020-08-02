Декларации свердловских депутатов раскрыли их семейные тайны

Один из богатейших депутатов Александр Серебреников (справа) и официально наибеднейший Илья Гаффнер (слева) бок о бок заседают в заксобрании Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Декларации депутатов свердловского заксобрания удивили свердловчан декларациями о своих доходах. Супруги некоторых депутатов не только заработали гораздо больше мужей, но и ухитрились потратить больше трехгодичного семейного заработка. URA.RU рассказывает, как народные избранники заработали и потратили свои миллионы.

Почти 90 миллионов рублей принесла в семейный бюджет супруга Михаила Клименко (его доход составил чуть более 3 миллионов рублей). При этом расходы семьи депутата превысили трехгодичный расход. Источники URA.RU сообщают, что жена депутата зарегистрирована в качестве ИП и все доходы бизнеса проходят через ее личный счет. Из этих средств платятся налоги, аренда, кредиты, зарплата сотрудникам и коммунальные расходы. Повышенная сумма расходов также объясняется просто: семья депутата взяла кредит на приобретение коммерческой недвижимости — а именно производственной площадки по выпуску стройматериалов.

Превысил трехгодичные доходы и единоросс Олег Исаков, заработавший в 2019 году свыше 30 миллионов рублей. Загадка также объясняется получением кредита на расширение бизнеса в сфере управления коммерческой недвижимостью — Исаков является совладельцем ООО «База «Звезда» в Екатеринбурге и учредителем целого ряда предприятий.

Жена владельца компании по производству стройматериалов «Брозэкс» Вячеслава Брозовского заработала больше мужа в четыре раза (он указал доход в 20,5 миллиона рублей, супруга — 84,6 миллиона рублей). Правда, астрономических трат бюджет семьи парламентария не понес. Секрет сверхдоходов Ольги Брозовской объясняется также, как и в семье Михаила Клименко — супруга депутата является ИП и выступает учредителем четырех предприятий, в том числе «ЖСК Маяковского, 3», строительной фирмы ООО «МонолитСтрой», ООО «Брозэкс дистрибьюшен» по продаже лакокрасочных и стройматериалов, а также спорткомплекса «Брозэкс».

В семье депутата Евгения Зяблицева супруга также заработала больше мужа: при его доходах в 2 миллиона рублей жена принесла в семейный бюджет 47 миллионов рублей. По данным источников агентства, это доходы от продажи земли — супруге депутата принадлежат обширные земельные владения на границе Свердловской и Челябинской области, которые продаются под индивидуальную жилую застройку.

Удивил всех депутат-банкрот Илья Гаффнер, прославившийся фразой: «Надо меньше питаться». Гаффнер побил все рекорды, указав в декларации 4 копейки. Источники в заксобрании объясняют это просто: из-за процедуры банкротства Гаффнер официально развелся с женой, на которую оформлен семейный бизнес, и вместе с тремя несовершеннолетними детьми находится на иждивении бывшей супруги. Аналогично поступает и другой обанкротившийся депутат — Геннадий Ушаков, который задекларировал 276 тысяч рублей дохода.

Первая пятерка рейтинга депутатского богатства мало удивила коллег по заксобранию, разве что прошлогодние №1 и №2 поменялись местами. Первое место среди депутатов занял вице-спикер заксобрания Виктор Маслаков, который занимает пост члена совета директоров АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое». В декларации о доходах он указал более 90 миллионов рублей. В областном парламенте топ-менеджер одного из крупнейших застройщиков России трудится на неосвобожденной основе (т.е. без получения зарплаты), следовательно имеет право получать доходы от коммерческой деятельности.

Другой топ-менеджер — управляющий директор «ЕВРАЗ-НТМК» Алексей Кушнарев заработал 73,5 миллиона рублей. Как сообщало URA.RU, промышленник готовится оставить пост в корпорации и занять оплачиваемую должность зампреда бюджетного комитета заксобрания.

Владелец екатеринбургского ТЦ «Омега» Владимир Смирнов в 2019 году заработал 72,4 миллиона рублей. Источник доходов также понятен — Смирнов является одним из крупнейших владельцев коммерческой недвижимости в микрорайоне Уралмаш.

Владелец крупного фармацевтического холдинга Александр Серебренников заработал 60,4 миллиона рублей. Управляющий директор ПНТЗ Алексей Дронов указал в декларации сумму 40,9 миллиона рублей. Соучредитель ТЦ «Таганский ряд» Анатолий Никифоров — 37,6 миллиона рублей.