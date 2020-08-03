В России снизили первоначальный взнос по льготной ипотеке

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Первоначальный взнос стал ниже Фото: Илья Московец © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Первоначальный взнос по льготной ипотеке снизили до 15%. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«Сделаем следующий шаг: снизим размер первоначального взноса с 20 до 15%», — цитирует Мишустина ТАСС. Отмечается, что постановление уже подписано.

В июне Мишустин призвал расширить условия получения льготной ипотеки под 6,5% годовых. Тогда была увеличена максимальная сумма кредита. С предложением понизить первоначальный взнос по ипотеке выступал президент страны Владимир Путин, пишет RT.

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Экономика Общество

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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