На выборах в Челябинске участвуют двойники и судимые

В Челябинске пройдут довыборы в трех округах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На довыборах в райсоветы Челябинска выдвинулись пять кандидатов с судимостью. Один кандидат заявился на две избирательные компании. В Металлургическом районе появились двойники. Как сообщили URA.RU в челябинском облизбиркоме, регистрация кандидатов завершена. Довыборы пройдут в Металлургическом, Тракторозаводском и Ленинском районах. В каждом из них вакантно по одному депутатскому креслу.

«На довыборах в совет депутатов Металлургического района на один мандат заявились 12 кандидатов. На один мандат в совете депутатов Ленинского района претендует 13 кандидатов, на мандат в совете депутатов Тракторозаводского района — 8 кандидатов», — уточнили в облизбиркоме.

В Металлургическом районе появились двойники. Против кандидата от «Единой России» Татьяны Соколовой выдвинулась ее полная тезка, домохозяйка Татьяна Соколова. Андрей Костенко, в прошлом один из лидеров движения «Челябинск, дыши!», участвует в двух избирательных кампаниях, на довыборах в Тракторозаводском и в Ленинском райсоветах.

На довыборах в Тракторозаводский райсовет кандидат от «Справедливой России» Сергей Усольцев был судим за разбой. Выдвинувшийся в Ленинский райсовет от «Единой России» Павел Алексеев имеет судимость за грабеж. На довыборах в Металлургический райсовет заявились три судимых челябинца. Зарегистрирован как самовыдвиженец Вячеслав Курылев, который привлекался к уголовной ответственности за кражу, но был освобожден от наказания по амнистии. На этих же выборах выдвинулся самовыдвиженец Олег Первунинских, имеющий две судимости за хищение госсобственности и одну за хранение наркотиков. Кандидат от «Яблока» Антон Сериченко судим за кражу.

Довыборы в райсоветы Челябинска по трем округам пройдут одновременно с выборами в законодательное собрание региона. Голосование будет идти три дня, с 11 по 13 сентября.