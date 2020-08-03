Личные данные миллиона российских водителей выставили на продажу

За базу данных автомобилистов просили 1,5 тысячи долларов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В России попытались продать личные данные около 1 млн водителей Москвы и Подмосковья. Предполагается, что такой информацией могут заинтересоваться угонщики и мошенники.

Продавец указал в базе данные по автомобилям, включая VIN-код и номер ПТС. Также в продаваемом документе содержатся данные по владельцам транспорта от имени до номера телефона. Первоначальная стоимость базы составила 1,5 тысячи долларов. «Судя по сочетанию данных автомобиля, владельца и его мобильного телефона, база создавалась для продаж страховых полисов», — рассказал «Коммерсанту» основатель DeviceLock Ашот Оганесян.

Менеджер по развитию направления DLP Solar Dozor компании «Ростелеком-Солар» Алексей Кубарев, считает, что данные могут понадобиться для мошенничества с ДТП, оформления поддельных документов на автомобиль и водительских прав.

Ранее уже происходили утечки данных клиентов «Альфа-банка», ВТБ, МКБ, «Газпромбанка» и «Промсвязьбанка, передает « Федеральное агентство новостей ». В документах содержались ФИО, города проживания, номера телефонов, балансы счетов клиентов кредитных учреждений.

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