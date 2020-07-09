В ХМАО в центре города произошел разлив нефтепродуктов

На реке установлены боны для локализации нефтеразлива Фото: пресс-служба администрации Сургута

В центре Сургута, в пойме реки Сайма обнаружен разлив нефтепродуктов на площади около 300 квадратных метров. Местные власти уже приступили к его ликвидации, о чем URA.RU сообщил начальник управления по делам ГО и ЧС мэрии Вадим Пухтеев.

«Нефтеразлив произошел из ливневого коллектора в районе улицы Университетской. Предположительно отработанное автомобильное масло. В Сайму попало до двухсот литров нефтепродуктов», — прокомментировал Пухтеев. Городские власти уже приступили к ликвидации нефтяного пятна. По оценке специалистов это может занять порядка шести дней. Параллельно идет поиск виновников произошедшего ЧП, которые слили в коллектор мазут.

Прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин поручил природоохранной прокуратуре провести проверку по факту загрязнения Саймы нефтепродуктами. «В ходе проверки будут приняты меры по установлению лиц, причастных к загрязнению водного объекта и привлечению их к установленной законом ответственности, в том числе по возмещению причиненного вреда», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

Ранее URA.RU сообщало, что аналогичная ситуация с разливом нефтепродуктов в Сургуте произошла летом 2019 года. Тогда площадь загрязнения Саймы составила две тысячи квадратных метров. Городским властям понадобилось несколько дней, чтобы справиться с очисткой поймы реки.