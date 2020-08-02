Коронавирус в ЯНАО начали завозить с российских курортов

На Ямале подтверждено 11 339 случаев коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За последние сутки в Ямало-Ненецком автономном округе 104 человека заболели коронавиусом. Об этом рассказали в региональном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. По данным властей, в ЯНАО появился новый источник завоза COVID-19 — вирус диагноистируют у возвращающихся с моря отпускников.

«Управление Роспотребнадзора по ЯНАО фиксирует новые случаи заболевания коронавирусом у прибывающих в регион с отдыха на российских курортах. За минувшую неделю с юга России прибыли 12 человек, у которых впоследствии была подтверждена инфекция», — сообщила глава окружного оперштаба Татьяна Бучкова. По ее словам, эпидемиологи изолировали всех контактных лиц, в том числе пассажиров, летевших вместе с инфицированными. Теперь власти прорабатывают вопрос тестирования всех прилетающих в аэропорты ЯНАО, у которых есть признаки ОРВИ.

Больше всего заболевших за минувший день приходится на Новый Уренгой, там заразились 25 человек. В Ноябрьске заболел 21 житель, в Губкинском — восемь. По шесть пациентов обнаружили в Надыме и Муравленко, по пять человек заразились в Салехарде и Тарко-Сале. Среди вахтовиков также есть заболевшие, за сутки инфекцию подхватили 24 работника. Всего в ЯНАО подтверждено 11 339 случаев коронавируса.

За все время эпидемии от COVID-19 вылечилось 8 600 жителей Ямала. Власти отмечают позитивные тенденции, выздоровели уже около 75% заболевших. Жертвами вируса стали 79 человек. С 25 июля скончались девять пациентов. На сегодняшний день госпитализированы 502 ямальца с коронавирусом. Из них 12 человек находятся на поддержке аппаратов ИВЛ.

Окончательное снятие карантина в ЯНАО пока остается невозможным. Окружное правительство не может перейти ко второму этапу снятия ограничений, поскольку коэффициент распространения инфекции (Rt) в регионе уже долгое время равен 1,01. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, для начала второго этапа коэффициент должен быть не выше 0,8 в течение четырех дней. Карантин на Ямале продлен до 15 августа.