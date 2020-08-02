Жена главы Ханты-Мансийска увеличила доход в 30 раз

Супруга главы Ханты-Мансийска Мария Ряшина значительно увеличила свои доходы по итогам 2019 года. Об этом свидетельствует декларация, которую мэр окружной столицы опубликовал на сайте городской администрации.
В 2019 году жена Ряшина заработала больше полутора миллионов рублей. В то время, как размер ее заработка годом ранее составлял всего 48 с половиной тысяч рублей. При этом из списка собственности первой леди Ханты-Мансийска исчезла квартира площадью почти в 154 квадратных метра. Она владеет двумя автомобилями, один из них это Infinity QX 50.
Максим Ряшин за 2019 год заработал пять миллионов 287 тысяч рублей, что на 125 тысяч рублей меньше, чем в 2018-м. Из недвижимости глава Ханты-Мансийска владеет жилым домом в 240 квадратных метров и земельным участком. В гараже у чиновника автомобиль Toyota Land Cruiser 200.
Ранее URA.RU сообщало, что Ряшин, который известен как мотолюбитель, поменял мотоцикл. Вместо Honda он приобрел туристический BMW.
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