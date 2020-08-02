В курганском интернате зарплату на карантине снизили в 4 раза

Сотрудникам интерната заплатили от 1200 до 1600 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За время двухнедельной самоизоляции сотрудникам шадринского психоневрологического интерната «Зеленый бор» заплатили до 1600 рублей, что ниже МРОТ в четыре раза. Из-за этого медики обратились к правозащитникам.

С 22 мая по 4 июня часть сотрудников интерната отправили на вынужденную самоизоляцию. По словам медиков, им пообещали выплатить половину минимального размера оплаты труда. МРОТ в регионе равен 13 949 рублям. «По факту мы получили сумму от 1200 до 1600 рублей», — указано в коллективном письме сотрудников. Копия документа находится в распоряжении редакции.

Письмо подписали 16 сотрудников, но, по словам обратившихся, в такой ситуации оказалось больше людей. По данным сотрудников, их зарплата выше МРОТ, но оклады ниже, из-за этого получилась такая маленькая сумма. Медики надеются получить остаток вместе с зарплатой 5 августа. При этом, они боятся, что подобная ситуация повторится, так как в данный момент они вновь находятся на самоизоляции.

Работники утверждают, что начальство знает об их письме. На момент написания новости, URA.RU дозвониться до директора интерната Владимира Пикалина не удалось.

В Курганской области с 1 апреля из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19 часть сотрудников предприятий работала удаленно или находилась на вынужденной самоизоляции с сохранением зарплаты. При этом, не все начальники были готовы платить прежнюю зарплату тем, кто не работал, а некоторых отправляли на самоизоляцию за счет отпуска.