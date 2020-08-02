От безысходности тюменцы хотят писать Владимиру Путину Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Жители деревни Шалындино Голышмановского района (Тюменская область) жалуются на то, что им нечем дышать из-за грузовиков, которые перевозят песок для строительства новой птицефабрики. Информация об этом появилась в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте». Там указано, что от безысходности тюменцы собираются обратиться к президенту России Владимиру Путину.

«В Голышмановском районе строят птицефабрику. С песчаного карьера возле деревни Шулындино 24 часа в сутки возят песок. Пыль стоит сутками. За что это местным жителям? Где экологи? Где администрация? Посмотрите на фото, в какой пыли живут люди. Теплицы, огороды, дома, все песочного цвета. Надо уже президенту написать, чтобы с Тобольска заглянул в Голышманово на чай?», — рассказывает автор поста.

В администрации Голышманоского района URA.RU сообщили, что строительством и перевозкой песка занимается компания ООО «Руском». «Из-за сроков и планов по вывозу песка водители перегружали транспорт, потому на дороги приходилась дополнительная нагрузка. После жалоб местных жителей мы данную проблему решили, водители были наказаны», — добавил первый заместитель главы Голышмановского городского округа Владимир Попов.

Получить оперативный комментарий в ООО «Руском» агентству не удалось: там взяли время на подготовку ответа.

Грузовики с песком на дорогах в деревне Фото: паблик «ЧС Тюмень», vk.com