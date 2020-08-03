В курганском городе фекалии попали в реку

В курганском городе канализация третий год попадает в реку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В городе Шадринске Курганской области канализационные воды попадали из трубы в реку Канаш. Это установили сотрудники департамента природных ресурсов Курганской области во время проверки.

«В ходе обследования канализационного коллектора, расположенного вблизи р. Канаш, установлено место осуществлявшегося ранее сброса неочищенных сточных вод из канализационной трубы на поверхность и дальнейшего поступления их в р. Канаш», — говорится в ответе департамента (копия имеется в ред.).

По указанному факту возбуждено дело об административном правонарушении. Виновного привлекут к ответственности.

Ранее URA.RU сообщало, что протечка была зафиксирована на трубе в районе улицы Свердлова, 125. Вода била из трубы фонтаном. Она попадала в небольшую городскую речку, которая впадает в реку Исеть. По словам местных жителей, это продолжается в течение трех лет.

В мэрии URA.RU уточняли, что труба, где произошла утечка, исключена из основной системы водоотведения. В нее частично попадают воды при технологическом сбросе воды.