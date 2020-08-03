Мигрантам станет сложнее получить работу в России

По словам Дмитрия Медведева, около половины всех мигрантов остались без работы
новость из сюжетаЭкономический кризис 2020
Правительство РФ обсуждает возможность усложнения процедуры получения права на работу для трудовых мигрантов. Об этом рассказал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Обсуждается возможность усложнения процедуры предоставления мигрантам права на работу в РФ», — цитирует Медведева ТАСС. Какие именно меры рассматриваются, чиновник не уточнил.
Медведев добавил, что в результате принятых противоэпидемиологических мер и, в частности, закрытии границ, около половины всех не успевших покинуть страну мигрантов остались без работы. По его мнению, это может поспособствовать росту криминала среди них.
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