У семьи зампреда челябинского заксобрания отсудили 81 млн рублей

Бизнес семьи видного единоросса Юрий Карликанова получил чувствительный удар Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фирме дочери зампреда Заксобрания Челябинской области Юрия Карликанова придется выплатить почти 82 млн рублей в счет поручительства по кредиту компании, принадлежавшей ее отцу. Такое решение принял Арбитражный суд региона.

«Условиями договора поручительства №221/8 от 21.12.2018 предусмотрена субсидиарная ответственность ООО „Нерудтехнологии“ за ненадлежащее исполнение должником обязательства по возврату суммы кредита. … Исковые требования публичного акционерного общества „Челябинвестбанк“ удовлетворить. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью „Нерудтехнологии“ в пользу ПАО „Челябинвестбанк“ основной долг в размере 81 650 730 рублей и расходы по оплате государственной пошлины в размере 200 000 рублей», — говорится в решении суда.

ООО «Нерудтехнологии», учредителем которой является дочь вице-спикера челябинского ЗСО Юлия Александрова, наряду с другими фирмами семьи Карликановых, входит в число заемщиков по кредиту в 255,8 млн рублей, полученных в 2014 году в «Челябинвестбанке» ООО «Промышленные технологии». Его владельцем до 2015 года был сам Карликанов. До августа 2016 года, как было предусмотрено договором займа, кредит погасить не удалось. После этого начались судебные тяжбы по взысканию долга.

Операции по счетам ООО «Нерудтехнологии» были приостановлены в мае 2019 года. Сейчас, по данным сервиса СБИС, в компании числится лишь один сотрудник — директор Игорь Плотников. Получить комментарий Юрия Карликанова URA.RU оперативно не удалось.