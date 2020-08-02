Губернатор Александр Моор разрешил молодоженам звать гостей на свадьбу Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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С 4 августа в Тюменской области возобновят работу общественные бани. Об этом во время прямого эфира в своем Instagram рассказал губернатор региона Александр Моор. Отвечая на вопросы тюменцев, он также отметил, что на церемонию регистрации браков в загс будут впускать не только молодоженов.

«Мы обсудили эти вопросы с оперштабом. Общественные бани возобновят работу с завтрашнего дня (4 августа)», — пояснил губернатор в своем выступлении.

Он добавил, что при регистрации браков вместе с молодоженами в загс теперь могут прийти до 10 человек. До этого из-за требований режима повышенной готовности на церемонии бракосочетания могли присутствовать только жених и невеста.

Ранее агентство писало, что губернатор Моор разрешил предприятиям общепита возобновить полноценную работу и принимать гостей, непосредственно, в залах кафе и ресторанов, а не только на летних верандах. Для этого владельцам заведений необходимо выполнить несколько условий.