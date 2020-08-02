02 августа 2020
01 августа 2020
31 июля 2020

Тюменцам разрешили ходить в бани и звать гостей на свадьбы. Новые послабления карантина

© Служба новостей «URA.RU»
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Сбор Федерального собрания на ежегодное послание президента России. Москва, моор александр
Губернатор Александр Моор разрешил молодоженам звать гостей на свадьбу Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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С 4 августа в Тюменской области возобновят работу общественные бани. Об этом во время прямого эфира в своем Instagram рассказал губернатор региона Александр Моор. Отвечая на вопросы тюменцев, он также отметил, что на церемонию регистрации браков в загс будут впускать не только молодоженов.

«Мы обсудили эти вопросы с оперштабом. Общественные бани возобновят работу с завтрашнего дня (4 августа)», — пояснил губернатор в своем выступлении.

Он добавил, что при регистрации браков вместе с молодоженами в загс теперь могут прийти до 10 человек. До этого из-за требований режима повышенной готовности на церемонии бракосочетания могли присутствовать только жених и невеста.

Ранее агентство писало, что губернатор Моор разрешил предприятиям общепита возобновить полноценную работу и принимать гостей, непосредственно, в залах кафе и ресторанов, а не только на летних верандах. Для этого владельцам заведений необходимо выполнить несколько условий.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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