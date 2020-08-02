Губернатор Моор заявил о послаблении карантина в Тюменской области Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

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4 августа в Тюменской области возобновят работу предприятия общепита. Об этом во время прямого эфира в своем Instagram заявил губернатор региона Александр Моор. Ранее тюменским кафе и ресторанам из-за карантина можно было работать только в режиме летних веранд.

«Для того, чтобы возобновить работу в полноценном формате, предприятиям общепита необходимо уведомить об этом правительство, предоставить чек-лист, согласованный с Роспотребнадзором. После проверки данные о предприятии заносятся в специальный реестр заведений. После попадания в такой реестр, кафе и рестораны могут возобновить работу в привычном режиме», — пояснил губернатор Тюменской области.

Глава региона отметил, что, в случае нарушений предприятиями общепита требований карантина, они могут быть исключены из специального реестра заведений, которым разрешено работать. Ранее агентство писало о том, что из-за режима повышенной готовности тюменским кафе и ресторанам разрешено работать на вынос или в формате летних веранд.