Кровлю районной администрации свернуло порывами ветра Фото: группа «Мой Ямальский район», «ВКонтакте»

Ураган и ливень, обрушившиеся на Яр-Сале (Ямальский район ЯНАО) 3 августа, привели к разрушениям на территории поселка. В настоящее время местные власти оценивают последствия удара стихии.

«На Яр-Сале обрушился мощный ураган. Шквалистый ветер, сильный ливень и град испытали на прочность районный центр. Сейчас глава села Александр Дьячков объезжает поселок, чтобы выявить последствия бури», — сообщается в официальной группе «Мой Ямальский район» «ВКонтакте». Ветер частично сорвал крышу со здания районной администрации, местные жители в комментариях указывают на поваленные ветром заборы.

При этом ливневая канализация в целом с потоками воды справилась: дороги не «уплыли». Отмечаются небольшие подтопления на отдельных участках улиц, однако они, по оценкам специалистов, не критичны.

О неблагоприятных погодных условиях на территории ряда районов ЯНАО ранее предупреждал окружной департамент гражданской защиты населения. По прогнозам синоптиков, в Ямальском районе ожидались порывы ветра до 20 м/с, местами дожди и грозы.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Ямал», viber-канале « Ямал » и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.