МИД РФ потребовал от Белоруссии освободить задержанных россиян

В МИД РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Задержание россиян на территории Белоруссии прошло под надуманным предлогом и не имеет под собой никаких оснований, в связи с этим Москва настаивает на скорейшем освобождении своих граждан. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

«С российской стороны было заявлено, что арест российских граждан, совершен под безосновательным и надуманным предлогом», — заявил Руденко в эфире телеканала НТВ. По словам замминистра, Россия придерживается принципов невмешательства в политику и внутренние процессы других стран, тем более, когда речь идет о дружественной Белоруссии.

По словам Руденко, группа задержанных россиян направлялась транзитом в Стамбул. Однако они не успели на самолет. В результате этого, им пришлось остаться на территории страны на несколько дней до следующего рейса.

Группу россиян из 32 человек задержали под Минском 29 июля. По сообщению белорусских властей, задержанные причастны к частной военной компании «Вагнер». В отношении россиян было возбуждено уголовное дело о подготовке террористических актов и организации массовых беспорядков.

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