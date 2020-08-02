Пермские власти влезли в долги, чтобы спасти спорткомплекс

Пермский спорткомплекс «Олимпия» (собственник — минимущество Пермского края) возьмет кредит у банка «ВТБ». Информация о закупке кредитного соглашения у единственного поставщика размещена на сайте Госзакупок.
«Начальная (максимальная) цена договора 22 395 922 рублей. Срок кредитной линии: до 30 июня 2021 года включительно. Период: с даты заключения соглашения по 30 ноября 2020 года (включительно)», — указано в соглашении.
Банк выдает кредит «Олимпии» на возобновление деятельности спорткомплекса. В частности, средства могут быть потрачены на выплату зарплаты работникам спорткомплекса и погашение ранее полученных из федерального бюджета субсидий.
URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу минимущества Пермского края, однако на момент публикации он не был получен. В ведомство направлен официальный запрос.
Ранее из-за угрозы распространения коронавируса спорткомплекс «Олимпия» приостановил работу. На прошлой неделе краевые власти разрешили возобновить деятельность фитнес-клубам и фитнес-центрам, но без услуг бассейнов.
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