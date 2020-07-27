Ограничительные меры действуют в крае как минимум, до 11 августа Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Власти Пермского края постепенно смягчают режим самоизоляции в регионе. Отмечается, что ситуация в регионе постепенно стабилизируется: уровень заражения на душу населения в 2,7 раза ниже, чем в среднем по России, и в 2 раза ниже, чем в ПФО. Запас коечного фонда составляет 93%, охват населения тестированием — 153 на 100 тысяч (при норме 110), коэффициент распространения инфекции — 0,78 (для второго этапа он не должен превышать 0,8, для третьего — 0,5).

При этом говорить о полном снятии ограничений пока рано — режим самоизоляции продлен до 11 августа. Изменения в Указ губернатора вступают в силу с 27 июля. URA.RU публикует новый список того, что разрешено, и что запрещено еще две недели.

В Пермском крае разрешено:

продавать товары на продовольственных и непродовольственных ярмарках;

проводить всероссийские официальные спортивные мероприятия без зрителей;

торговать на открытых сельскохозяйственных и продовольственных ярмарках;

осуществлять речные круизы;

проводить мероприятия по летнему досугу школьников (в группах до 5 человек и продолжительностью до 3 часов);

проводить массовые мероприятия для людей, находящихся в своих автомобилях (например, кинотеатры под открытым небом);

получать медсправки для абитуриентов и консультации узких специалистов (в том числе стоматологов);

оказывать высокотехнологичную помощь и проводить плановую госпитализацию детей;

проводить профосмотры детей до года, обследования перед госпитализацией, обязательные медосмотры абитуриентов;

выдавать сертификаты на отдых и оздоровление детей;

репетировать в учреждениях культуры;

тренироваться в профессиональных спортклубах;

проводить собрания для выдвижения кандидатов в политических партиях;

ходить в походы и на сплавы.

В Пермском крае могут работать:

торговые и торгово-развлекательные центры без ограничений к площади торговых залов (исключение — расположенные в них кинотеатры, зоны фудкортов и аттракционов);

фитнес-клубы, фитнес-центры, тренажерные залы (за исключением услуг бассейнов, бань, саун);

санаторно-курортные организации;

архивные учреждения (без читальных залов);

туристические компании (допускается нахождение в помещении не более одного человека);

зоопарк;

детсады с дежурными группами;

детские загородные лагеря;

уличные кафе (обязательно соблюдение требований по дезинфекции поверхностей, расстановке столиков на расстоянии 1,5 метра);

музеи и выставочные залы;

молочные кухни;

детские площадки;

МФЦ по всем видам услуг;

выездная служба крови;

общественные организации, научные институты;

иные организации, чья деятельность не приостановлена.

В Пермском крае запрещено:

выходить из дома лицам старше 65 лет и людям, имеющим хронические заболевания;

находиться в общественных местах и на рабочем месте без маски и перчаток;

посещать пляжи;

проводить публичные и общественные мероприятия в помещениях и на открытом воздухе;

приближаться к другим людям в общественных местах ближе, чем на полтора метра (исключение — поездка в такси);

В ходе заседания оперштаба главный санитарный врач края Виталий Костарев акцентировал внимание на том, что риски распространения инфекции — особенно в ряде муниципалитетов — остаются высокими и пренебрегать использованием средств индивидуальной защиты нельзя. По данным на 27 июля общее количество заразившихся коронавирусом в Пермском крае достигло 5 502 человек. За сутки выявлено 73 новых случая заражения.