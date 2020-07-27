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Что разрешено и что запрещено пермякам на самоизоляции. НОВЫЙ СПИСОК

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Перми. г. Пермь, галерея, пермь
Ограничительные меры действуют в крае как минимум, до 11 августа Фото: Сергей Шадрин © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Власти Пермского края постепенно смягчают режим самоизоляции в регионе. Отмечается, что ситуация в регионе постепенно стабилизируется: уровень заражения на душу населения в 2,7 раза ниже, чем в среднем по России, и в 2 раза ниже, чем в ПФО. Запас коечного фонда составляет 93%, охват населения тестированием — 153 на 100 тысяч (при норме 110), коэффициент распространения инфекции — 0,78 (для второго этапа он не должен превышать 0,8, для третьего — 0,5).

При этом говорить о полном снятии ограничений пока рано — режим самоизоляции продлен до 11 августа. Изменения в Указ губернатора вступают в силу с 27 июля. URA.RU публикует новый список того, что разрешено, и что запрещено еще две недели.

В Пермском крае разрешено:

  • продавать товары на продовольственных и непродовольственных ярмарках;
  • проводить всероссийские официальные спортивные мероприятия без зрителей;
  • торговать на открытых сельскохозяйственных и продовольственных ярмарках;
  • осуществлять речные круизы;
  • проводить мероприятия по летнему досугу школьников (в группах до 5 человек и продолжительностью до 3 часов);
  • проводить массовые мероприятия для людей, находящихся в своих автомобилях (например, кинотеатры под открытым небом);
  • получать медсправки для абитуриентов и консультации узких специалистов (в том числе стоматологов);
  • оказывать высокотехнологичную помощь и проводить плановую госпитализацию детей;
  • проводить профосмотры детей до года, обследования перед госпитализацией, обязательные медосмотры абитуриентов;
  • выдавать сертификаты на отдых и оздоровление детей;
  • репетировать в учреждениях культуры;
  • тренироваться в профессиональных спортклубах;
  • проводить собрания для выдвижения кандидатов в политических партиях;
  • ходить в походы и на сплавы.

В Пермском крае могут работать:

  • торговые и торгово-развлекательные центры без ограничений к площади торговых залов (исключение — расположенные в них кинотеатры, зоны фудкортов и аттракционов);
  • фитнес-клубы, фитнес-центры, тренажерные залы (за исключением услуг бассейнов, бань, саун);
  • санаторно-курортные организации;
  • архивные учреждения (без читальных залов);
  • туристические компании (допускается нахождение в помещении не более одного человека);
  • зоопарк;
  • детсады с дежурными группами;
  • детские загородные лагеря;
  • уличные кафе (обязательно соблюдение требований по дезинфекции поверхностей, расстановке столиков на расстоянии 1,5 метра);
  • музеи и выставочные залы;
  • молочные кухни;
  • детские площадки;
  • МФЦ по всем видам услуг;
  • выездная служба крови;
  • общественные организации, научные институты;
  • иные организации, чья деятельность не приостановлена.

В Пермском крае запрещено:

  • выходить из дома лицам старше 65 лет и людям, имеющим хронические заболевания;
  • находиться в общественных местах и на рабочем месте без маски и перчаток;
  • посещать пляжи;
  • проводить публичные и общественные мероприятия в помещениях и на открытом воздухе;
  • приближаться к другим людям в общественных местах ближе, чем на полтора метра (исключение — поездка в такси);

В ходе заседания оперштаба главный санитарный врач края Виталий Костарев акцентировал внимание на том, что риски распространения инфекции — особенно в ряде муниципалитетов — остаются высокими и пренебрегать использованием средств индивидуальной защиты нельзя. По данным на 27 июля общее количество заразившихся коронавирусом в Пермском крае достигло 5 502 человек. За сутки выявлено 73 новых случая заражения.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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