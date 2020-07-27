Власти Пермского края постепенно смягчают режим самоизоляции в регионе. Отмечается, что ситуация в регионе постепенно стабилизируется: уровень заражения на душу населения в 2,7 раза ниже, чем в среднем по России, и в 2 раза ниже, чем в ПФО. Запас коечного фонда составляет 93%, охват населения тестированием — 153 на 100 тысяч (при норме 110), коэффициент распространения инфекции — 0,78 (для второго этапа он не должен превышать 0,8, для третьего — 0,5).
При этом говорить о полном снятии ограничений пока рано — режим самоизоляции продлен до 11 августа. Изменения в Указ губернатора вступают в силу с 27 июля. URA.RU публикует новый список того, что разрешено, и что запрещено еще две недели.
В Пермском крае разрешено:
- продавать товары на продовольственных и непродовольственных ярмарках;
- проводить всероссийские официальные спортивные мероприятия без зрителей;
- торговать на открытых сельскохозяйственных и продовольственных ярмарках;
- осуществлять речные круизы;
- проводить мероприятия по летнему досугу школьников (в группах до 5 человек и продолжительностью до 3 часов);
- проводить массовые мероприятия для людей, находящихся в своих автомобилях (например, кинотеатры под открытым небом);
- получать медсправки для абитуриентов и консультации узких специалистов (в том числе стоматологов);
- оказывать высокотехнологичную помощь и проводить плановую госпитализацию детей;
- проводить профосмотры детей до года, обследования перед госпитализацией, обязательные медосмотры абитуриентов;
- выдавать сертификаты на отдых и оздоровление детей;
- репетировать в учреждениях культуры;
- тренироваться в профессиональных спортклубах;
- проводить собрания для выдвижения кандидатов в политических партиях;
- ходить в походы и на сплавы.
В Пермском крае могут работать:
- торговые и торгово-развлекательные центры без ограничений к площади торговых залов (исключение — расположенные в них кинотеатры, зоны фудкортов и аттракционов);
- фитнес-клубы, фитнес-центры, тренажерные залы (за исключением услуг бассейнов, бань, саун);
- санаторно-курортные организации;
- архивные учреждения (без читальных залов);
- туристические компании (допускается нахождение в помещении не более одного человека);
- зоопарк;
- детсады с дежурными группами;
- детские загородные лагеря;
- уличные кафе (обязательно соблюдение требований по дезинфекции поверхностей, расстановке столиков на расстоянии 1,5 метра);
- музеи и выставочные залы;
- молочные кухни;
- детские площадки;
- МФЦ по всем видам услуг;
- выездная служба крови;
- общественные организации, научные институты;
- иные организации, чья деятельность не приостановлена.
В Пермском крае запрещено:
- выходить из дома лицам старше 65 лет и людям, имеющим хронические заболевания;
- находиться в общественных местах и на рабочем месте без маски и перчаток;
- посещать пляжи;
- проводить публичные и общественные мероприятия в помещениях и на открытом воздухе;
- приближаться к другим людям в общественных местах ближе, чем на полтора метра (исключение — поездка в такси);
В ходе заседания оперштаба главный санитарный врач края Виталий Костарев акцентировал внимание на том, что риски распространения инфекции — особенно в ряде муниципалитетов — остаются высокими и пренебрегать использованием средств индивидуальной защиты нельзя. По данным на 27 июля общее количество заразившихся коронавирусом в Пермском крае достигло 5 502 человек. За сутки выявлено 73 новых случая заражения.