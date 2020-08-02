Воеводин внезапно уволился около трех месяцев назад Фото: Жабриков Владимир © URA.RU

Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего генерального директора титанового монополиста в стране корпорации «ВСПО-АВИСМА» из города Верхней Салды (Свердловская область) Михаила Воеводина. Информацию об уголовном деле подтвердили в пресс-службе госкорпорации «Ростех», которая является акционером «ВСМПО-Ависма».

«Действительно, дело возбуждено, его детали мы комментировать не можем — это прерогатива следственных органов», — сообщил представитель госкорпорации. Там не стали комментировать и увольнение Михаила Воеводина, которое произошло в мае 2020 года, когда и обнаружилось хищение. Речь идет манипуляциях с закупками лома цветного металла.

Ранее о возбуждении уголовного дела в отношении Михаила Воеводина сообщил telegram-канал «Давыдов. Индекс» со ссылкой на ГУ МВД по Свердловской области. По данным канала дело было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ «мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». По предварительным данным речь идет о хищении суммы, которая равняется зарплате всех сотрудников «ВСМПО-АВИСМА» за полтора года. Источник URA.RU в правоохранительных органах уточнил, что следствие курирует УФСБ Свердловской области, сотрудники которой принимали участие в разработке дела. Ранее URA.RU писало, что 6 мая Михаил Воеводин неожиданно подал в отставку. Вместе с ним уволились главный бухгалтер корпорации Дмитрий Санников и директор по управлению персоналом Владимир Карагодин.

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