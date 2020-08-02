Завод в Нижних Сергах готов отсудить у мэрии ущерб от потопа

Работу завода из-за наводнения пришлось остановить на девять дней Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Наводнение в Нижних Сергах

Администрация завода «НЛМК-Урал» рассматривает возможность подать иск к администрации города Нижние Серги по факту ненадлежащего обслуживания русла реки, что во время дождей привело к потопу и остановке производства. Информация об этом была озвучена в ходе визита в Нижние Серги 31 июля губернатора Евгения Куйвашева, утверждает источник URA.RU.

«Губернатор обвинил НЛМК в том, ситуация с потопом усугубилась из-за решетки на территории предприятия, через которую шла вода, и предложил им самостоятельно восстановить ряд объектов. Представители НЛМК согласились на благоустройство, но сообщили что могут инициировать иск к администрации города», — утверждает источник URA.RU.

В департаменте информполитики главы региона не ответили на звонок URA.RU.

Речь может идти о десятках миллионов рублей: по информации НЛМК, на восстановление производства и замену оборудования к настоящему времени направлено около 40 млн рублей, окончательный размер затрат и сумма недополученной прибыли из-за остановки будут оценены позднее

Пресс-секретарь «НЛМК-Урал» Марина Сайфиева заявила, что в настоящее время предприятие не готовит исковое заявление по вопросу затопления. «Компания восстановила пешеходный мост через реку Среднюю на ул. Победы, предоставила заводскую технику для уборки мусора, расчистки и углубления русла реки Заставка, восстанавливает городскую пожарную технику, пострадавшую во время наводнения», — уточнила Сайфиева.

В то же время глава Нижнесергинского района Валерий Еремеев подтвердил информацию источника о том, что губернатор озвучил ряд требований НЛМК: «Один переход они [НЛМК-Урал] восстановили, губернатор поручил им восстановить пешеходник около территории завода. В протоколе [заседания] это отражено». Спикер думы Нижних Серег Артем Яковлев полагает, что иск может быть не доведен до суда: «Пока не готов комментировать. Думаю, это эмоциональные высказывания, не более того».

Политолог Александр Белоусов, который после потопа критиковал «НЛМК-Урал» за отсутствие социальной политики в городе, полагает, что иск продемонстрирует отношение администрации завода к территории: «Если такой иск будет подан, это будет даже хорошо — они всему миру покажут свое истинное лицо», — отметил он в беседе с корреспондентом URA.RU.

Потоп в Нижних Сергах произошел 20 июля. В результате сильных дождей река вышла из берегов, три дома оказались разрушены, 63 — затоплены, на место ЧП вылетал глава МЧС России Евгений Зиничев. Пострадала и производственная площадка «НЛМК-Урал»: предприятие остановило работу на 9 дней, из цехов было откачано более 400 тысяч кубометров воды.