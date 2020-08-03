Росавиация намерена продлить субсидирование авиакомпаний до сентября. Львиная доля субсидий придется на группу «Аэрофлот».
«Росавиация хочет продлить программу субсидирования авиакомпаний до сентября, а также скорректировать ее параметры», — приводит «
Всего авиакомпаниям будет предоставлено 11,7 млрд рублей на погашение расходов на перевозки с февраля по июнь. Группе «Аэрофлот» на отдельных условиях выделено 7,89 млрд рублей. Тем самым остальные авиаперевозчики получили только 3,8 млрд рублей. Уточняется, что всего на получение компенсации было получено 78 заявок.
Также будут возмещены затраты на техобслуживание парка воздушных судов и авиационных двигателей, также предлагается компенсировать траты на авиакеросин. Всего на поддержку авиакомпаний в условиях пандемии коронавируса выделили 23,4 млрд рублей. Размер ежемесячной субсидии на каждую авиакомпанию зависит от объема падения ее пассажиропотока. Предполагалось выделять ежемесячно по 3,89 млрд рублей. В конце июня сообщалось, что Росавиация предоставит 9,75 млрд рублей для авиакомпаний из-за потери пассажиропотока, пишет RT.
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