11 человек пострадали при жесткой посадке самолета Utair Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Самолет миссии ООН совершил жесткую посадку в аэропорту Гоа на юго-востоке Мали. Рейс выполняла уральская авиакомпания Utair. В результате пострадали одиннадцать человек. Об этом заявил специальный представитель генерального секретаря ООН и глава Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA) Махамат Салех Аннадиф.

«Около 10:15 утра 3 августа самолет MINUSMA из Бамако с четырьмя пассажирами и семью членами экипажа совершил сложную посадку в аэропорту Гао. Будет проведено расследование, чтобы как можно скорее определить причину инцидента», — цитирует представителя ООН ТАСС.

Он отметил, что один из членов экипажа получил «серьезные ранения, десять человек — легкие». Однако в посольстве России в Мали заявили, что тяжело никто не пострадал. «Максимум, что там есть, это сломанная нога у одного из находившихся на борту», — отметили в посольстве. Отмечается, что рейс выполняла компания Utair. Среди членов экипажа могли быть россияне и белорусы. Информация уточняется.

#Mali : un avion de la MINUSMA rate son atterrissage ? Gao https://t.co/qcNHsQB4Iq pic.twitter.com/4BAN3QztnU — Alwihda Info (@alwihdainfo) August 3, 2020

Ранее самолет этой же авиакомпании, летевший из Сургута в Тюмень, совершил экстренную посадку в аэропорту вылета из-за проблем с шасси. На борту самолета находились пять членов экипажа и 49 пассажиров. Посадка прошла в штатном режиме, пострадавших нет.

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