Каждый пятый ребенок в России живет за чертой бедности

Росстат подготовил доклад о бедности среди детей Фото: Карина Ванеш © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

По данным за 2018 год каждый пятый российский ребенок жил за чертой бедности. Это следует из результатов исследования Росстата «Социально-экономические индикаторы бедности».

«По итогам 2018 года почти 23% российских детей до 18 лет жили в семьях с уровнем денежных доходов ниже прожиточного минимума», — пишет РБК со ссылкой на ведомственный документ. В нем также отмечается, что уровень бедности среди детей почти вдвое превышает общероссийский. Это объясняется тем, что самый высокий высокий показатель — среди детей приходится на категорию многодетных семей (49,4%), а значительная часть из них (40,6%) проживает в малоимущих сельских семьях.

Денежный доход в них на одного члена составлял 7,5 тысяч рублей. В структуре расходов почти половину (48,6%) занимали траты на еду. Таким образом, почти 90% малоимущих семей не могли позволить себе купить товары длительного потребления вроде смартфона, холодильника, стиральной машины, пылесоса и других.

В целом в 2018 году уровень детской бедности в стране сократился с 26% до 22,9%. Это произошло во многом за счет государственной поддержки, но по мнению директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяны Малевой, в будущем ситуация усугубится. По ее оценкам, общероссийский уровень бедности возрастет из-за кризиса, вызванного пандемией. Экономисты ВЭБ.РФ считают, что показатель увеличится к уровню 2019 года на 1,5% (до 13,8%), при пессимистичном сценарии — до 15-16%, что повлечет за собой рост числа детей, живущих в нищете.