Зампредом правительства Хабаровского края по социальным вопросам станет Евгений Никонов из департамента здравоохранения Москвы. Об этом заявил врио губернатора края Михаил Дегтярев.
«На краевом штабе по коронавирусу представил сегодня Евгения Леонидовича Никонова. Он займет должность заместителя председателя правительства края по социальным вопросам», — написал Дегтярев в своем Instagram. Чиновник подчеркнул, что Никонов — «грамотный организатор здравоохранения и, что немаловажно, хабаровчанин»: чиновник закончил Дальневосточный государственный медицинский университет, работал в системе здравоохранения края, потом переехал в Москву. Дегтярев поздравил Никонова с «возвращением в родную гавань». Распоряжение о назначении врио губернатора подпишет в ближайшее время. Об увольнении Юрия Минаева, который с 2019 года занимал эту должность, официально не сообщалось.
Это не первая рокировка в правительстве Хабаровского края, которая произошла с приходом Дегтярева. Ранее он назначил нового зампреда регионального правительства — руководителя аппарата губернатора и хабаровского кабмина Александра Никитина. До появления в Хабаровске он руководил аппаратом комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. А зампред главы министерства финансов края Валентин Костюшин возглавил это ведомство.
Член партии ЛДПР Михаил Дегтярев был назначен врио губернатора Хабаровского края 20 июля вместо однопартийца Сергея Фургала. Последний был смещен с поста в связи с утратой доверия после того, как его арестовали на два месяца по подозрению в организации убийств бизнесменов в середине нулевых, пишут «Дни.ру». Позже лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что будет выдвигать Дегтярева на выборы губернатора Хабаровского края.
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