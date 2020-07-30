Дегтярев признался, как решил возглавить Хабаровский край

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев принял решение за секунду после того, как ему поступило предложение от российкого лидера Владимира Путина возглавить регион. Об этом Дегтярев сообщил в интервью генеральному продюсеру RTVi Сергею Шнурову.
Дегтярев отметил, что предложение стало для него новым вызовом. «За секунду решился, когда президент предложил», — признался новый глава Хабаровского края. Он отметил, что новая должность позволяет «себя реализовать, свои способности и управленческие, и человеческие».
По мнению Дегтярева, протесты в регионе после его приезда стали меньше. По словам, после переговоров с хабаровчанами он увидел у них готовность к решению проблем и понимание ситуации. Он отметил, что 10 лет тесно констатировал с экс-губернатором Сергеем Фургалом и часто приезжал к нему в регион.
Экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля во время совместной операции сотрудники СКР и ФСБ. Фургалу предъявили обвинение в организации убийств предпринимателей в 2000-х годах. Его доставили в Москву. между тем в Хабаровском крае начались стихийные митинги в поддержку экс-губернатора. 20 июля президент отправил Фургала в отставку в связи с утратой доверия. Врио главы региона назначен Дегтярев.
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