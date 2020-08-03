Силовики определили будущее экс-мэра Челябинска и его соратника

Не прошло и трех месяцев, как Евгений Тефтелев пошел на сделку со следствием Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Задержан экс-мэр Челябинска Тефтелев

Следствие будет настаивать на продлении ареста для экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева и экс-главы управления капстроительства администрации Челябинска Евгения Пашкова. Об этом сообщили URA.RU источники в правоохранительных органах.

«Документы на продление меры пресечения поступили в суд. Рассмотрение материалов для Тефтелева состоится 5 августа, Пашкова — 6 августа», — подтвердили URA.RU в Центральном районном суде Челябинска.

По версии следствия, Тефтелев и Пашков получили взятки за оформление муниципального контракта на строительство школы в челябинском микрорайоне Парковый. Оба были задержаны в Магнитогорске в декабре 2019 года, уже после увольнения с муниципальной службы. Уголовное дело было возбуждено по материалам Контрольно-счетной палаты региона.

После нескольких месяцев в СИЗО Тефтелев заключил досудебное соглашение и был отпущен под домашний арест. Он отбывает его в своей квартире в Магнитогорске. Пашков, не признав вину, остался в СИЗО.