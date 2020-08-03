Курганская беременная сирота не может получить квартиру

Девушка ждет квартиру уже четыре года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Беременная сирота из Целинного района (Курганская область) не может получить жилье, из-за чего ей приходится снимать квартиру. С просьбой решить проблему она написала письмо к губернатору Курганской области Вадиму Шумкову на портале «Обратись».

«Я являюсь сиротой, и я не могу получить квартиру, приходится жить на съемном жилье», — пишет девушка. По словам 22-летней сироты, она несколько раз обращалась в органы опеки, но ей отвечали, что жилья нет. Девушка находится на четвертом месяце беременности. Это побудило ее написать обращение.

Сироте ответили представители областного департамента имущественных и земельных отношений. По их данным, в очереди на жилье среди сирот в Целинном районе она — десятая. Ей предложили альтернативный вариант — переселиться в Щучье, где в 2020 году детям-сиротам передадут жилье. «Таким образом, жилое помещение вам будет предоставлено в порядке очередности после его приобретения в Целинном районе, либо по вашему заявлению в г. Щучье», — отметили в департаменте.

В 2019 году областные власти не смогли полностью освоить деньги на приобретение жилья на сирот. В 2020 году финансирование по данной программе сократилось в 10 раз.