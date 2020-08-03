Кандадитов в пермские депутаты не пускают на выборы

Заседание ТИК Березников состоится 6 августа Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Березниках (Пермская область) кандидатам на выборы в гордуму отказывают в регистрации «по формальным признакам». Об этом сообщил в соцсетях руководитель проекта «Общественный предвыборный штаб» Роман Коротаев. Он уточнил, что рабочая группа по проверке подписей при территориальной избирательной комиссии (ТИК) Березников признала недействительными подписные листы, сданные шестью независимыми кандидатами.

«Свое решение рабочая группа мотивировала тем, что в подписных листах неверно указано наименование представительного органа, в который проходят выборы. Наши кандидаты указали „Березниковская городская дума 7-го созыва“, а рабочая группа считает, что должно быть указано „Березниковская городская дума“», — заявил Коротаев.

По словам общественника, решение рабочей группы будет являться основанием для отказа в регистрации кандидатов. Коротаев заявил, что данное решение «будет обжаловано как по линии краевой избирательной комиссии, так и в суде». Заседание ТИК Березников, на котором будут подведены итоги регистрации кандидатов, должно состояться не позднее 7 августа.

В избирательной комиссии Пермского края URARU пояснили, что рабочая группа приняла обоснованное решение, поскольку «это формальные требования, которые четко установлены законом и должны беспрекословно соблюдаться».

Прием документов на выдвижение кандидатов в депутаты Березниковской городумы седьмого созыва завершился 17 июля. Принять участие в выборах изъявили желание 93 кандидата. Выборы муниципальных депутатов в Березниках пройдут в единый день голосования 13 сентября.